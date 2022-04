VIDEO | Il racconto shock: "Nostro figlio autistico picchiato dal branco e costretto a mangiare la terra"

La testimonianza di Marianna e Giuseppe nel corso del convegno "Le vittime dell'odio". L'episodio in un paese in provincia di Palermo. Il dolore del papà: "Hanno pure girato un video che poi è rimbalzato sui social, lui chiedeva solo: 'Perché mi fate questo?'". La madre ai giovani in platea: "Questi ragazzi hanno solo bisogno d'amore"