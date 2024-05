Accusato di vilipendio a Mattarella, il generale palermitano Pappalardo si difende: "Fu provocazione"

“Io non ho vilipeso nessuno, ho accompagnato esponenti di un movimento politico a fare un atto di provocazione davanti al Quirinale. Era la provocazione di un movimento politico”. Lo ha detto il generale di brigata in congedo dall’Arma dei carabinieri, Antonio Pappalardo, sentito in tribunale a Roma nel processo che lo vede imputato per vilipendio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Era il dicembre 2017 quando Pappalardo insieme ad esponenti del Movimento ‘Liberazione Italia’, si presentò al Quirinale per notificare "un ‘verbale d’arresto a carico di Sergio Mattarella per il delitto di usurpazione di potere politico, definendolo, in presenza di più persone, un usurpatore".

“Eravamo dodici persone e mentre eravamo nei giardini davanti al Quirinale è arrivata la Digos. E perché hanno chiesto il processo solo contro di me? Perché sono un soggetto politico scomodo?” ha affermato Pappalardo oggi in aula. ‘’L’atto davanti al Quirinale fu una provocazione di un movimento politico, il mandato di arresto era inventato. Io li ho solo accompagnati, non ho vilipeso nessuno e non c’entro nulla’’. La prossima udienza è fissata per il 14 novembre.

La carriera di Pappalardo

Il palermitano Antonio Pappalardo, 77 anni, è un generale dei carabinieri in pensione diventato noto anche per le sue partecipazioni a La Zanzara, il programma di Radio24. Dopo aver frequentato l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiale dei Carabinieri a Roma, si laurea in Giurisprudenza all'Università di Padova e fa una rapidissima carriera. Nel 1981 è già tenente colonnello e viene scelto alla guida del sindacato Cocer dei carabinieri. Mantiene la carica fino al 1991 fino al gran salto: quello in politica anche se il congedo dall'Arma arriverà solo nel 2006 quando è Capo di Stato Maggiore. Nel 1992 che viene eletto deputato indipendente nelle liste del Partito Socialdemocratico, ma poi fonda un suo Movimento "Solidarietà democratica" con cui si candida senza successo a sindaco di Pomezia. Nel maggio dello stesso anno, il 1993, viene nominato sottosegretario alle Finanze del Governo Ciampi: la richiesta di dimissioni sarà velocissima, meno di due settimane dopo sull'onda di una condanna per diffamazione. Nell'autunno del 1993 si candida alle Comunali di Roma con il suo Movimento. Non riuscirà a farcela. L'anno dopo proverà alle elezioni europee da indipendente con Alleanza Nazionale, e collezionerà un altro fallimento.

Nel 2000 finisce al centro di una nuova turbolenza per una sua lettera sul riordino delle forze di polizia che gli costerà il posto al Comando del II Reggimento dei Carabinieri di Roma. Dopo il congedo dai carabinieri nel 2006, Pappalardo si avvicina al Movimento per le Autonomie di Raffaele Lombardo con cui si candida senza venire eletto alle politiche del 2008. Compositore di musica sacra, Pappalardo nel 2012 si candidò a risollevare le sorti del Comune di Palermo con il suo movimento civico, "Il Melograno". Si definì il Rudolph Giuliani di Palermo e infiammò il Politeama in un comizio impreziosito da una memorabile promessa: "In sei mesi eliminerò la mafia".

Nel 2020, in piena pandemia, finì al centro dei riflettori per avere guidato i gilet arancioni a Milano, in piazza Duomo: tutti assiepati senza mascherine a distanza di pochi giorni dalla fine del lockdown totale (era il 30 maggio, quattro anni fa esatti).