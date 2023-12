Turismo culturale, il Comune di Palermo vola in Ghana per supportare una città

Una delegazione del Comune di Palermo è in visita nella città gemellata di Sekondi-Takoradi a sostegno del progetto "Twin Cities in Sustainable Partnership", coordinato dall’autorità locale ghanese Sekondi-Takoradi Metropolitan Assembly. La delegazione è composta dall'assessore Antonella Tirrito, con delega alle Politiche Migratorie e ai Rapporti con la Consulta delle Culture, Daniela Prinzivalli responsabile e assistente della progettazione strategica dell’Area della Cultura, Gianfranca Di Liberto, assistente culturale della progettazione strategica dell’Area della Cultura, Francesco Campagna, console onorario della Repubblica del Ghana in Sicilia, Francesco Bellina, vicepresidente del Ghana Sicily Business Forum (Gsbf), Margherita Maniscalco, responsabile della progettazione nell’area Africa subsahariana di Cooperazione Internazionale Sud Sud (Ciss).

Durante la visita la delegazione approfondirà la conoscenza del patrimonio culturale tangibile e intangibile della città portuale ghanese al fine di consolidare le buone pratiche di scambio già avviate con la città di Palermo e favorire lo sviluppo di azioni sinergiche tra Cultura e Turismo al fine di supportare lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali. La visita è stata promossa dall’assessore alla Cultura Giampiero Cannella, coadiuvato dallo staff dell'area Cultura che sin dall’avvio del progetto di cooperazione decentrata ha messo a disposizione dell’amministrazione locale africana le proprie competenze nell’ambito della progettazione culturale strategica.

Le attività previste in agenda sono state precedute di incontri istituzionali svoltisi in un clima di grande cordialità. La delegazione il 4 dicembre è stata accolta dall'ambasciatrice della Repubblica italiana con sede ad Accra, Daniela D’Orlandi, e dal vicario Gabriele Palermo. Durante l’incontro l'assessore Tirrito ha portato i saluti del sindaco Roberto Lagalla e ha presentato all'ambasciatrice le iniziative che l'amministrazione comunale sta pianificando per l’anno 2024 per la promozione culturale della città e le strategie volte a favorire la partecipazione e l’inclusione sociale dei migranti, e in particolare, della comunità ghanese presente a Palermo.

Daniela Prinzivalli ha illustrato le finalità del festival transnazionale che si svolgerà a cavallo tra le due città gemellate nel corso della terza annualità del progetto. La delegazione del Comune di Palermo, coadiuvata dai rappresentanti della Sekondi Takoradi Metropolitan Assembly, ha successivamente incontrato Agnes Duband, responsabile di programma della delegazione dell’Unione Europea ad Accra. La delegazione Ue ha espresso piena soddisfazione per i risultati raggiunti dal progetto "Twin Cities in Sustainable Partnership" nei due anni trascorsi e ha apprezzato l’ottima e costante collaborazione instaurata tra le due amministrazioni locali.

La delegazione del Comune di Palermo ed il team della Sekondi Takoradi Metropolitan Assembly hanno avuto l’opportunità, durante l’incontro, di presentare lo studio preliminare "Analisi urbana del patrimonio storico della European Town di Sekondi", commissionato dal Ciss e condotto dall’architetto Federico Monica, specializzato nell'analisi dei fenomeni urbani in Africa subsahariana. La "città europea" che si affaccia sul mare della città portuale gemellata, consta di un patrimonio architettonico di valore storico che – se opportunamente valorizzato e protetto – potrà divenire volano di sviluppo per la promozione di turismo culturale della cittadina ghanese che ospita il Fort Orange, sito iscritto nella lista del patrimonio Unesco. Nei prossimi giorni, tra le altre attività previste, la delegazione del Comune di Palermo, avvalendosi della presenza sul campo dei partner Ghana Sicily Business Forum e Ciss, condurrà interventi formativi e di scambio di metodologie per la progettazione culturale strategica della città ghanese.