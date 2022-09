Dal calcetto al beach volley, tre giorni di sport al Foro Italico con la Gazzetta

Mancano poco più di 20 giorni e fervono i preparativi in vista della "Palermo Sport Tourism Arena" che accoglierà al suo interno anche i SeeSicily Gazzetta Sports Days, organizzati da La Gazzetta dello Sport. La tre giorni di sport e spettacolo - organizzati da RCS Sports & Events per conto della Regione Siciliana e con il patrocinio del Comune di Palermo – si svolgerà dal 21 al 23 ottobre al Foro Italico di Palermo. Tutti gli eventi saranno dedicati al mondo dello sport outdoor e al turismo con un ricco palinsesto di show, conferenze, un’area espositiva e numerose attività sportive.

Sono diciannove le discipline confermate, organizzate in collaborazione con Sport e Salute attraverso le Federazioni ed Associazioni Sportive del territorio. All'interno della "Palermo Sport Tourism Arena" si terranno attività di skateboard, rollerblade, rugby, football americano, salto in alto, salto in lungo, atletica sprint, basket 3vs3, beach handball, scherma, calcetto 3vs3, yoga, pickleball, arrampicata, vela laser, canoa, canottaggio, duathlon e beach volley.

Le attività si svolgeranno dalle 8,30 alle 19. Venerdì 21 ottobre saranno dedicate agli alunni delle scuole elementari (classi quarte e quinte), e delle scuole medie mentre il 22 e il 23 saranno aperte a tutti.

Ad integrazione degli eventi sportivi ci saranno alcuni incontri quotidiani (talk e workshop) con la presenza di atleti di livello internazionale e con esperti di settore per discutere temi legati allo sport e al turismo.