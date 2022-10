Al Foro Italico tre giorni di sport con la Gazzetta: attesi Nibali, Jury Chechi e Fefè De Giorgi

Due giorni all'apertura della Palermo Sport Tourism Arena, un grande evento di sport, talk e intrattenimento che si svolgerà al Foro Italico di Palermo, dal 21 al 23 ottobre, che ospiterà anche i SeeSicily Gazzetta Sports Days con grandi nomi dello sport come Vincenzo Nibali, il Palermo Calcio, Ferdinando De Giorgi, Giacomo Agostini, Jury Chechi e tanti altri. Taglio del nastro alle 10 di venerdì: ingresso gratuito dalle 8.30 alle 20.



Quasi tutto pronto per la "Palermo Sport Tourism Arena", la tre giorni di sport e spettacolo organizzata da RCS Sports & Events in partnership con la Regione Siciliana, il Patrocinio del Comune di Palermo e la collaborazione di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e Sport e Salute.

Il taglio del nastro, previsto per le ore 10 del 21 ottobre, inaugurerà una tre giorni di grandi eventi tra cui i SeeSicily Gazzetta Sports Days - organizzati da La Gazzetta dello Sport - che vedranno la presenza di tante leggende dello sport italiano come Giacomo Agostini, Ferdinando De Giorgi, Vincenzo Nibali, il Palermo Calcio, Clemente Russo, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Elisa Di Francisca, Rossella Fiamingo e Jury Chechi.

All'interno della Palermo Sport Tourism Arena verranno organizzati anche alcuni talk show legati allo Sport, al Turismo, alla sostenibilità e al valore sociale della pratica sportiva in collaborazione con Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e Sport e Salute.

Gli sport alla Palermo Tourism Arena

Tanto spazio dedicato anche allo sport praticato con diciotto discipline, organizzate in collaborazione con Sport e Salute attraverso le Federazioni ed Associazioni Sportive del territorio e aperte a tutti. Si potranno praticare skateboard, pattinaggio corsa, pickleball, rugby, football americano, beach volley, handball, basket 3vs3, atletica sprint, salto in lungo, salto in alto, scherma, arrampicata, calcio, yoga, vela, canoa e canottaggio. L'apertura al pubblico, con ingresso gratuito, sarà dalle 8:30 alle 20.

Il programma

Venerdì 21 ottobre

10:00 Taglio del nastro e inaugurazione

10:30 Workshop "Lo sport abbatte le barriere" in collaborazione con Sport e Salute

12:30 Giacomo Agostini

14:00 Bebe Vio Academy e gli atleti di Art4Sports

15:00 Ferdinando De Giorgi

17:30 Vincenzo Nibali

19:00 Palermo Calcio

Sabato 22 ottobre

12:00 Clemente Russo

15:00 Manuel Bortuzzo e Aldo Montano

16:30 Elisa di Francisca e Rossella Fiamingo

18:00 Talk "Port3" a cura di Pasquale Gravina

Domenica 23 ottobre

9:30 Palermo in Rosa

15:00 Jury Chechi

16:00 Workshop "Osservatorio Sport e Turismo" in collaborazione con ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e PWC

17:30 Talk "Cerchio Azzurro" a cura di Giuseppe Dossena

Palermo in rosa

Nella Palermo Sport Tourism Arena si svolgerà anche la Palermo in Rosa, una corsa di 5 chilometri a passo libero, non competitiva, caratterizzata da uno sfondo sociale legato alle donne. La Palermo in Rosa rappresenta un momento altamente aggregativo, inclusivo, ecosostenibile, ma soprattutto esprime un concetto legato al valore sociale nonché di riqualificazione del territorio. Per info iscrizioni cliccate sul link.