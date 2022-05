Giornata regionale della persona con lesione al modello spinale: gazebo informativi in via Generale Magliocco 

Domenica 22 maggio la Sicilia celebra la Giornata regionale della persona con Lesione al Midollo Spinale. Per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alle lesioni midollari in via Generale Magliocco, sarà installato un gazebo dove i volontari della Faip Sicilia (Federazione delle associazioni italiane dei paratetraplegici), con il contributo dell’associazione siciliana mielolesi spinali (Asms), distribuiranno materiali divulgativi.

“Nel corso della giornata – afferma Antonio Iacono, responsabile del Trauma Center di Villa Sofia e del progetto regionale sulle mielolesioni traumatiche e non-percorso clinico e riabilitativo – a tutti coloro che si recheranno ai gazebo verranno dati gratuitamente gadget, cappellini, zaini e brochure divulgative sulle mielolesioni per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica sanitaria che presuppone la presenza di un sistema sociale, sanitario ed economico in grado di rispondere efficacemente alle sfide date dalle lesioni midollari con cui ci si deve confrontare”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Mielolesioni traumatiche e non – percorso clinico e riabilitativo” promosso dall’assessorato alla Salute della Regione, dall’Azienda Ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello”, dall’Asp 6 e dalla Faip.