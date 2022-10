Via Roma, un gatto trovato morto nella vasca delle Poste centrali

Un gatto è stato trovato morto oggi nella vasca delle Poste centrali in via Roma a Palermo. Pare che l'animale, secondo quanto riporta il sito dell'Ansa, fosse conosciuto nella zona e che in molti si prendessero cura di lui. Un orrore che ha subito scatenato la protesta degli animalisti. Una ragazza che ha visto l'animale morto nell'acqua ha chiamato le forze dell'ordine. Si sta indagando per accertare cosa sia esattamente accaduto.

L'episodio è stato segnalato su Facebook in un post di Sabrina Madia: "Attendiamo di conoscerne i responsabili. La bellissima vasca imponente delle Poste centrali via Roma, acqua verde, qui dentro galleggia di tutto e qualcuno ha pensato bene anche di gettare all’interno un gatto ovviamente poi morto. Bella la movida palermitana davvero molto sana e le poste dovrebbero stare più attente ai loro beni, dentro queste vasche galleggia di tutto. oltre un colore assurdo. Bambini figli di turisti che pensano di vedere la vasca magari con i pesciolini. Che degrado povera la mia amata Palermo. e nessuno vede, nessuno sente e nessuno dice niente: schifo".