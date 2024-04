Via Libertà, automobilista investe un gatto e fugge: bus si ferma e fa da scudo all'animale

Un gatto è stato investito in via Libertà, all'altezza di via Pipitone Federico, oggi pomeriggio da un automobilista che si è dato alla fuga. Alla scena hanno assistito dei passanti e anche l'autista di un mezzo dell'Amat, che si è fermato per cercare di fare da scudo all'animale ed evitare che venisse travolto da altre auto.

Appreso dell'episodio il presidente dell'ex municipalizza, Giuseppe Mistretta, ha contattato l'assessore Fabrizio Ferrandelli, che ha anche la delega ai Diritti degli animali, per velocizzare un intervento che possa salvare la vita al gatto, che è rimasto ferito sull'asfalto.

L'automobilista che ha travolto l'animale rischia certamente una multa da 414 a 1.650 euro perché il codice della strada prevede l'obbligo di fermarsi e soccorrere qualunque animale (domestico o selvatico) ferito per investimento.