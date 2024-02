Belmonte, gatto impiccato dietro la porta dello studio professionale di un dipendente comunale

Trovato un gatto impiccato dietro la porta dello studio professionale di un dipendente del Comune di Belmonte. Il macabro rinvenimento è stato fatto martedì dall'uomo che, dopo aver trovato l'animale morto attaccato all'ingresso dell'immobile, è andato dai carabinieri a sporgerre denuncia. Non è chiara la matrice del gesto intimidatorio e, almeno sino ad ora, non sarebbero emersi collegamenti tra quanto successo e l'attività svolta dal dipendente per l'Amministrazione. Le indagini carabinieri della stazione e della Compagnia di Misilmeri sono però soltanto all'inizio. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere installate in zona che potrebbero fornire un contributo per identificare l'autore.