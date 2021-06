Gas metano in tutta Bagheria: ieri la consegna dei lavori

Si allarga la zona servita dal gas metano a Bagheria: Sono stati consegnati, ieri, presso la sala giunta di villa Butera, i lavori per la metanizzazione dei quartieri Sant’Antonio e via Lanza.

"I lavori - si legge in una nota - rappresentano uno stralcio del progetto esecutivo approvato dalla giunta con la delibera n. 44 del 25 marzo 2021 per il completamento dell’impianto di distribuzione gas metano nel territorio comunale da Aspra ad Incorvino. Importo complessivo dei lavori 12.599 euro. I lavori, che rientrano tra gli interventi di estensione della rete di distribuzione del gas, come da contratto, verranno effettuati a spese della società Ba.Se s.r.l., concessionaria della rete per un importo complessivo di 450 mila euro".

In particolare le vie interessate al nuovo impianto di distribuzione del gas dei quartieri Sant’Antonio e via Lanza sono le seguenti: via Sant’Antonio ( da incrocio via Passo Del Carretto a incrocio via Serradifalco), via Macchiavelli (da incrocio via Passo

Del Carretto ad incrocio via C.A. Dalla Chiesa), via San Francesco di Assisi ( da incrocio via Vallone De Spuches a incrocio via M. Boiardo) , via Jacopo Da Todi; via Cecco Angiolieri (da incrocio via I.Da Todi a incrocio via M. Boiardo), via Ciullo Di Alcamo

(da incrocio via I.Da Todi a incrocio via M.Boiardo), via M. Boiardo (da incrocio via Passo Del Carretto ad incrocio via Serradifalco), via Benedetto Croce ( da incrocio via Passo Del Carretto ad incrocio via C.A. Dalla Chiesa), via C.A. Dalla Chiesa (da

incrocio via Benedetto Croce a incrocio via R. Chinnici), via Lanza ( da incrocio via Mole a incrocio via Dott. Filippo Buttitta), via Giorgione, via F.Jacono (da incrocio via Lanza a incrocio via U.La Malfa).

La rete verrà realizzata nelle vie principali dei due quartieri, i cittadini residenti nelle vie secondarie potranno avere l'allaccio dietro apposita richiesta. "Dopo 17 anni riprende la metanizzazione in città. Realizzare un’infrastruttura del genere serve sia per il metano ma servirà in futuro anche per l’idrogeno", commenta il sindaco Filippo Maria Tripoli. Ad eseguire i lavori sarà la ditta coop Incoedile, le operazioni dureranno circa 8 mesi.