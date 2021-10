Via Manin, scovato dalla polizia un garage pieno di scooter rubati

Trovato un garage pieno di scooter rubati, tra i quali oltre una dozzina di modelli di Vespa. La polizia ha sequestrato un magazzino che si trova dalle parti di via Daniele Manin, vicino via Pasquale Calvi: all'interno del garage c'erano i telai di una ventina di mezzi a due ruote con relativi pezzi già smontati e pronti per essere rivenduti. Una scoperta simile era stata fatta a luglio dell’anno scorso nella zona di Brancaccio.

E’ successo nella notte tra lunedì e martedì. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno individuato il garage seguendo un uomo sospetto, che però sarebbe riuscito a fare perdere le proprie tracce entrando nel box. A quel punto gli agenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la saracinesca e così hanno rinvenuto gli scooter.

Gli investigatori stanno verificando l’eventuale presenza dei numeri di telaio e la corrispondenza con i ricambi trovati vicino. Un lungo lavoro di catalogazione affidato alla sezione Investigativa del commissariato Libertà, che provvederà a restituire i mezzi alle vittime dei furti se saranno rintracciate. Accertamenti in corso sul proprietario dell'immobile.

La scorsa notte la polizia, per rimanere in tema, ha denunciato tre ragazzini proprio per furto e ricettazione. I giovani sono stati individuati in via Villa Rosato - la strada che collega via San Lorenzo e viale del Fante - vicino a tre scooter, uno dei quali senza targa. Quest’ultimo (un Piaggio Liberty), dopo i primi accertamenti, è risultato rubato qualche giorno prima.

Un altro Liberty sarebbe stato rubato quella stessa notte, nella zona del liceo classico Meli, ed è stato restituito al suo proprietario. Ill terzo mezzo invece, una Vespa, probabilmente era "scomparso" nel nulla poche ore prima e dunque non ne era ancora stato denunciato il furto.