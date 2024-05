Gara di triathlon a Mondello, strade chiuse e modifiche al percorso dei bus: cosa cambia

Oggi e domani si svolge a Palermo la "Mondello cup", che oltre a diverse attività sportive prevede una gara di triathlon sprint tra il lungomare e il parco della Favorita. Per consentirne lo svolgimento, già da oggi e fino alle 20 di domenica (o comunque fino a cessate esigenze), sarà chiusa al transito veicolare la carreggiata lato monte di piazza Valdesi e verrà istituito il doppio senso di marcia sull’altro lato della stessa piazza. Cambia anche il percorso di alcune linee bus dell'Amat.

Le strade chiuse

Domani, dalle 7.30 alle 16 e comunque fino al termine della manifestazione, verranno chiuse al traffico veicolare le seguenti vie: viale Regina Elena, nel tratto compreso tra piazza Valdesi e la via Teti (esclusa); piazza Valdesi (intera piazza); viale Margherita Di Savoia, semicarreggiata lato monte nel tratto compreso tra piazza Valdesi e la via Mater Dolorosa; viale Delle Palme, nel tratto compreso tra via Principessa Jolanda e viale Margherita di Savoia; Parco della Favorita: dalle 00.10 alle 15,30 saranno chiusi viale Ercole e viale Diana.

Le modifiche al percorso degli autobus

Sempre domani e per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, le linee 806 e 544 non raggiungeranno Mondello, effettuando l’ultima fermata utile, per giungere nella località balneare, in viale Venere. Pertanto, le linee 544, 603, 614, 616, 645 e 806 modificheranno i percorsi nel modo indicato sul sito di Amat.