Bando per il trasporto dei pazienti al Policlinico, i sindacati: "Affidare il servizio a Seus 118"

Questa la proposta del segretario generale di Fiadel-Cisal, Giuseppe Badagliacca, che chiede alla Regione di fermare la gara da 7,4 milioni per evitare di dare il servizio ai privati: "Ci sono le condizioni perché la Seus accetti e si faccia carico dei 50 lavoratori della Emergenza Italy"

"Affidare alla Seus 118 il servizio di trasporto interno al Policlinico, fermando la gara da 7,4 milioni di euro, consentirebbe di far risparmiare soldi ai siciliani e di garantire trasparenza e legalità". Lo dice Giuseppe Badagliacca, segretario generale Fiadel-Cisal, che nei giorni scorsi aveva inviato una nota in merito al presidente della Regione Nello Musumeci, alla presidente della commissione Sanità dell'Ars Margherita La Rocca Ruvolo, al presidente della commissione Bilancio dell'Ars Riccardo Savona e al presidente della Seus 118 Davide Croce.

“Alla luce delle ultime vicende giudiziarie – spiega Badagliacca – è indispensabile riportare il servizio di trasporto sanitario intra e inter ospedaliero nelle mani del pubblico, affidandolo in house alla Seus 118: ci sono tutte le condizioni perché la Seus oggi accetti il servizio e lo svolga al meglio, facendosi carico, così come prevede la legge, dei 50 lavoratori della Italy Emergenza e ricorrendo a forme di leasing per i mezzi. Questo consentirebbe di evitare la gara e le spese connesse”. Sindacato convocato all’Ars il 9 giugno.