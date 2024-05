Weekend con la gara di triathlon a Mondello, chiusi alle auto il lungomare e la Favorita

Mondello e la Favorita aprono allo sport e chiudono alle auto. Si svolgerà in questo fine settimana l'ottava edizione della Mondello Cup, che ha come evento clou la gara di triathlon, ma che vedrà il lungomare animarsi anche con altre attività sportive nei giorni di sabato e domenica. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, l'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune ha emesso un'ordinanza.

I provvedimenti validi l'11 e il 12 maggio

Ecco cosa prevede il provvedimento dalle 7.30 dell'11 maggio alle 20 del 12 maggio e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze per consentire lo smontaggio delle strutture). In Piazza Valdesi: chiusura al transito veicolare dalle 7.30 dell'11 maggio alle 20 del 12 maggio; istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, in vigore dalle 0.01 dell'11 maggio 2024 alle 20 del 12 maggio 2024; in viale Principe di Scalea, in prossimità dell'intersezione con piazza Valdesi, collocazione del segnale di "direzione obbligatoria a destra" per immettersi su viale Margherita di Savoia; viale Regina Elena, tratto compreso tra piazza Valdesi e via Teti (esclusa): chiusura al transito veicolare. E nel tratto compreso tra viale Principe Umberto e via Teti istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, in entrambi i lati dall'1 del 11 maggio 2024 alle 20 del 12 maggio.

I provvedimenti validi solo per il 12 maggio

Altri provvedimenti sono previsti soltanto per il 12 maggio. In viale Margherita di Savoia, tratto compreso tra piazza Valdesi e via Mater Dolorosa chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) della semicarreggiata lato monte (ovvero la discesa della Favorita il cui senso di marcia dei veicoli è in direzione di piazza Valdesi), dalle 8.30 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla polizia municipale); divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni senso di marcia dei veicoli, dalle 00 fino al termine della gara ciclistica; tratto compreso tra I'intersezione di via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita (cancello Giusino): chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) di entrambe le carreggiate, dalle 8.30 fino al termine della gara ciclistica, divieto di sosta con rimozione coatta su lato destro di entrambe le carreggiate, nel senso di marcia dei veicoli, dalle 00 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze).

Saranno inoltre chiuse alle auto, dalle 8.30 al termine della gara, e sarà vietato sostare su entrambi i lati, dalle 00 e fino alle 11.30 o comunque sino a cessate esigenze nelle seguenti strade: viale Ercole, intero tratto compreso tra il cancello Giusino e il viale del Fante (esclusa la stradina di collegamento con viale Diana); viale Diana, intero tratto compreso tra il cancello di piazza Leoni e viale Margherita di Savoia/cancello Giusino. All'interno del parco della Favorita chiusura del tratto di strada compreso tra viale Ercole (all'altezza della fontana d'Ercole) e viale Duca degli Abruzzi; via Marinai Alliata, sulle soglie dell'intersezione di ciascun ramo di via Marinai Alliata - che sbocca su viale Venere - con lo stesso viale Venere; via Mater Dolorosa, nel senso di marcia verso viale Margherita di Savoia, immediatamente dopo I'intersezione tra via Mater Dolorosa e il breve tratto di strada (prima della via Camarina) che collega la via Dietro la Parrocchia con la stessa via Mater Dolorosa; via Case Rocca, intero tratto, compreso tra viale del Fante e viale Ercole; via della Favorita, intero tratto, compreso tra il largo Willy Brandt ed il cancello Est della Favorita (ovvero il cancello che costituisce l'accesso a viale Diana da via della Favorita); largo Willy Brandt, via Paolo Giaccone, via Sebastiano Bosio, viale Principessa Mafalda, tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena; viale Principessa Jolanda, tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena; viale Principe Umberto, tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena; viale delle Palme, tratto compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia; viale Orfeo, tratto compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia; viale Cerere, tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia; via degli Oleandri, viale Iris, viale delle Rose, tratto compreso tra viale Principe di Scalea e viale Regina Elena.

Segnaletica che indica che non si potrà proseguire su viale Margherita di Savoia dovrà essere sistemata in via Bordonaro, prima dell'intersezione con piazza Vergine Maria, sul lungomare Cristoforo Colombo, all'altezza del Roosevelt, nelle strade che sboccano su piazza Pallavicino e in via Annone. Eccezioni sono previste per i residenti e per i titolari di passi carrabili. Per altre informazioni è possibile consultare l'ordinanza completa.