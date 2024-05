Sfida a colpi di robotica all'università: 40 studenti in gara per gestire una finta serra su Marte

Per la prima volta l'università degli studi di Palermo parteciperà, dall'8 all'11 maggio, alla competizione internazionale di robotica studentesca "Eurobot" che, ogni anno, si svolge a La-Roche-sur-Yon in Francia e lo farà grazie alla passione di 40 studenti, dai 20 ai 28 anni, iscritti ad Ingegneria ma anche in Mediazione linguistica e Disegno industriale.

"Sono molto orgoglioso di questi ragazzi – sottolinea il rettore, Massimo Midiri - segno che l'impegno che stiamo portando avanti, con determinazione, nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico sta generando solide basi per una crescita delle competenze digitali e per un futuro sviluppo del territorio".

I prototipi realizzati dagli studenti gareggeranno in una sfida di 100 secondi. Il compito che dovranno affrontare quest'anno i robot, in totale autonomia, consisterà nella gestione di una immaginaria serra installata sul suolo di Marte con lo scopo di produrre frutta e verdura per il sostentamento degli astronauti in missione. "Abbiamo trascorso gli ultimi due mesi – spiega Alice Matranga, 23 anni, iscritta alla triennale in Ingegneria cibernetica e fondatrice di Mobius Robotics Team, sotto la cui etichetta si è identificata la squadra – a mettere a punto ogni dettaglio del robot: dalla componente software a quella hardware. Non sono mancati i test, tantissimi, alcuni ancora in corso".

A fare da base alle sperimentazioni degli studenti ci sono i laboratori Mirpalab, del dipartimento di Ingegneria, gestiti dai professori Adriano Fagiolini e Francesco Maria Raimondi e dal visiting professor Giansalvo Cirrincione dell'université de Picardie Jules Verne, di Amiens, in Francia, che hanno supportato gli studenti nel difficile passaggio dalla teoria appresa in aula all'applicazione pratica sul campo. Tra i progetti in cantiere anche la realizzazione di un veicolo automatizzato in grado di pulire il campus di viale delle Scienze e una collaborazione con l'università della Borgogna, sempre in Francia, per la costruzione di un umanoide.

"Il sogno nel cassetto è di creare in futuro – spiega Gabriele Azza, 22 anni, co-founder di Nobius Robotics Team - una realtà imprenditoriale che abbia una particolare propensione verso l'applicazione nel campo della robotica ambientale". Un'idea ambiziosa che guarda ad uno spin-off di Unipa come possibile trampolino. "L'obiettivo che ho avuto sin dall'avvio del mio mandato – conclude Midiri - è di favorire il contatto tra il mondo accademico e quello delle imprese. I nostri studenti, talentuosi ed appassionati, avranno sempre il nostro appoggio. Devono sapere di trovare in Unipa un ambiente fertile capace di sviluppare, con successo, idee e aspirazioni anche dopo l'esperienza di studi nel nostro ateneo".