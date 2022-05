Dall'Albero Falcone a Capaci passando per via D'Amelio, la gara podistica per ricordare Falcone e Borsellino

Nell’ambito delle celebrazioni per il 30esimo anniversario delle stragi mafiose del 1992, la segreteria provinciale Sap (sindacato autonomo di polizia) di Palermo ha organizzato per domani, lunedì 9 maggio, una corsa podistica i cui atleti, partendo dall’albero Falcone e passando da via D’Amelio, raggiungeranno il “Giardino della Memoria” di Capaci. Nei luoghi simbolo delle stragi, gli atleti sosteranno per rendere omaggio alle vittime attraverso momenti di raccoglimento e deposizione di fiori.

Insieme alle autorità, ad attendere gli atleti al Giardino della Memoria, ci saranno gli alunni della scuola primaria Rosolino Pilo che saranno intrattenuti dall’attore Roberto Disma il quale si esibirà in un monologo dal titolo “Capitan Desperta e il Villaggio della Pulce”, scritto appositamente dall’autore, con l’obiettivo di spiegare ai bambini cos’è la mafia.

Nell’occasione il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni, unitamente alla presidente dell’Associazione Quarto Savona 15, nonché moglie di una delle vittime dell'attentato del 23 maggio 1992, Tina Montinaro, inaugureranno una targa illustrativa, donata dalla segreteria generale del Sap e posta nello spazio di fronte all’accesso al cunicolo dove gli esecutori della strage di Capaci posero l’esplosivo, utilizzato nell'attentato.