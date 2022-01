E' stata pubbli­cata la gara, bandita dal Comune, per la collocaz­ione di 424 loculi temporanei al cimitero dei Rotoli. L'importo a base d'asta è 543.769,72 euro e la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle 12 del pross­imo 14 febbraio.

"Questa è una delle misure previste dal cronoprogramma che ci consentirà di far diminuire sensibilm­ente il numero di sa­lme in deposito - spiega l’assessore ai Cimiteri Toni Sala -. Insieme agli uffici, abbiamo seguito passo dopo passo l’iter che adesso è entrato nel vi­vo e che si affianca alle altre iniziati­ve messe in atto per superare l’emergenz­a".

"Ritengo doveroso rilevare - aggiunge il sindaco Leoluca Orlando - che si tratta di un passaggio importante nel rispetto delle indicazioni della apposita cabina di regia, delle disposizioni sindacali e assessoriali e un apprezzamento all’impegno dell’assessore Toni Sala e dei dipendenti comunali. La predisposizione del progetto e, adesso, l'indizione della gara contribuiscono a dare un'ulteriore, pur parziale prospettiva di soluzione alle criticità del servizio, alle richieste dei familiari e al disagio e al rammarico dell'amministrazione comunale".

Negli ultimi giorni, i contagi da Covid han­no provocato qualche disagio agli uffici dei servizi cimiteriali nello smaltimento delle pratiche. "Li stiamo provando a risolvere grazie anche alla disponi­bilità dei dipendenti, che ci consentirà fra l’altro di rip­rendere da domani il trasferimento di 70 salme al cimitero di Sant’Orsola", puntualizza l'assessore Sala.