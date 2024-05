No dal ministero, annullata gara da 43 milioni per dare acqua ogni giorno a Romagnolo e Settecannoli

L'Amap ha annullato la gara di circa 43 milioni di euro per rinnovare la rete idrica e il sistema di tubazione e della distribuzione dell'acqua dei quartieri a destra del fiume Oreto, Settecannoli e Romagnolo, dopo che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non ha ammesso al finanziamento questa opera strategica.

Si tratta di un progetto che avrebbe risolto il grave disagio di tantissimi palermitani residenti nella seconda circoscrizione, che ancora oggi ricevono l’erogazione dell’acqua presso le loro abitazione, solo a giorni alterni. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr, fa parte degli interventi in tutta Italia per la "Riduzione di perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". L'Amap aveva pubblicato il bando il 28 marzo scorso con termine ultimo per la presentazione delle istanze fissato al 30 aprile. Ma lo scorso 6 maggio il Mit ha pubblicato la graduatoria definitiva degli interventi dalla quale si evince che l'opera palermitana non è stata ammessa.

"Chiediamo con urgenza al sindaco Roberto Lagalla di farsi parte attiva degli interessi dei residenti della seconda circoscrizione, al fine di attivare le dovute interlocuzioni per salvare questo finanziamento, o individuare altre risorse economiche, considerato l’importanza di potere fornire finalmente l’acqua quotidianamente a tutti i quartieri di Palermo", dichiarano Antonino Randazzo capogruppo del M5S in consiglio comunale e Pasquale Tusa consigliere della seconda circoscrizione del M5S.