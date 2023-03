Gangi, al via "Sport nei Parchi": testimonial d'eccezione il campione olimpionico Massimo Vincenzo Modica

Danza, aerobica, fitness, ginnastica, motoria, volley, badminton, yoga, calcio e mountaine bike. Sono questi alcuni degli sport che per un anno potranno essere praticati gratuitamente nel parco urbano di Gangi (in via Veneto). Arriva anche nel paese madonita il progetto "Sport nei Parchi", lanciato da Sport e Salute spa, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con l'Anci (Associazione nazionale dei Comuni Italiani).

Il Comune di Gangi è l'unico nella provincia di Palermo, e tra i 50 in tutt’Italia, a partecipare al progetto che prevede lo svolgimento di attività sportive gratuite durante i fine settimana per la durata di un anno.

Ieri, dalle 9 alle 13, il via con le associazioni che hanno aderito al progetto e hanno ricevuto un finanziamento di circa 24 mila euro per garantire un servizio gratuito a tutti i cittadini che vorranno fare sport e stare insieme. Quattro le associazioni impegnate, Asd Gangi; Asd Monte Marone; Asd Francesco Scirè e Usd Atletico Gangi, in un programma di allenamento per tutte le età e per diverse dicipline.

All’inaugurazione, ieri mattina, presente come testimonial l’ex maratoneta e campione olimpionico Massimo Vincenzo Modica, medaglia d'argento individuale e medaglia d'oro a squadre ai campionati del mondo di atletica leggera 1999 di Siviglia e medaglia di bronzo ai campionati europei di atletica leggera 1998 di Budapest.

I saluti istituzionali sono stati del sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, dell’assessore allo sport Stefano Sauro, del segretario Sport e Salute regione Sicilia Germana Vinci e del coordinatore tecnico del progetto "Sport nei parchi Gangi" Pietro Mocciaro. Presente anche Davide De Simini di Sport e Salute, delegato nazionale Per lo sport nei territori. "Il territorio Gangi - ha detto il sindaco Ferrarello - è caratterizzato da spazi verdi in cui praticare sport ed uno di questi sicuramente è il nostro parco urbano che si trasformerà, per il periodo del progetto, in una palestra all’aperto dove sarà possibile condividere questa passione sia per i grandi che per i più piccini".