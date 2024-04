Gangi: conclusa settimana di eventi contro ogni pregiudizio su sindrome di down, autismo e disabilità

Parola d’ordine “inclusione”. Si è conclusa ieri, in piazza del Popolo, a Gangi una settimana di eventi contro ogni pregiudizio su sindrome di down, autismo e disabilità. La manifestazione dal titolo: “Diversità non è un puzzle da risolvere, ma un viaggio da abbracciare” è stata promossa dalle mamme dell’associazione bambini “Arcobaleno”, dal Comune di Gangi, dall’istituto Comprensivo “Polizzano” e dal Vespa Club Gangi.

Obiettivo dell’evento, dimostrare che un mondo inclusivo è possibile e le differenze non sono limiti ma punti di forza. Diversi gli appuntamenti che si sono svolti dal 31 marzo al 7 aprile. E’ stata illuminata di blu “La fontana del Leone”, in piazza del Popolo, un monumento simbolo di Gangi. E ancora, presso la chiesa della Madonna del Carmelo “Se ti abbraccio non avere paura”. In collaborazione con le famiglie è stata allestita una panchina di blu, in un luogo simbolo di ritrovo tra adulti e bambini. Il 2 aprile, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, “Balconi in colore”. Un flash mob con l’esposizione di lenzuola e nastrini colorati di blu in molti balconi delle case dei gangitani.

Ieri, domenica, la giornata conclusiva, in piazza del Popolo, con “Lascia la traccia”. I bambini assieme ai genitori hanno, con l’impronta della loro mano, realizzato una grande tela e lanciato in aria palloncini colorati. E infine “Viaggia con me” a cura del Vespa Club che ha allestito uno stand e principalmente dato ai ragazzi l’opportunità di salire in sella ad una vespa.

All’evento assieme a tanti bambini e genitori, presenti il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, il dirigente dell’istituto Comprensivo “Polizzano” Francesco Serio, il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, gli assessori, Mimmo Alfonzo e Tiziana Ballistreri, i consiglieri Valentina Farinella e Francesca Barreca.

Il sindaco Giuseppe Ferrarello ha detto: “Abbiamo voluto patrocinare una settimana di eventi, un’occasione per promuovere l’inclusione e abbattere molti pregiudizi e barriere, il mio ringraziamento e quello della comunità che rappresento va a chi si è speso per la riuscita di questo evento di sensibilizzazione”.