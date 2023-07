Gangi-San Mauro Castelverde, presentato progetto per ripristinare strada di collegamento

Il comune di Gangi, grazie anche alla collaborazione degli uffici e di alcuni progettisti privati, ha presentato la manifestazione d’interesse "per la realizzazione del progetto di ripristino e miglioramenti di una importante arteria a servizio delle aziende agricole del territorio si tratta della Pirato-Cavaliere che collega con la provinciale Gangi-San Mauro Castelverde".

E' quanto si legge in una nota diramata dagli uffici del Comune madonita. "I lavori previsti per una somma di 500 mila euro - si legge - dovrebbero essere finanziati con il PSR Sicilia 2013/2022 in particolare Azione 1 “viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”. Il bando dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e lo sviluppo rurale sarà gestito tramite ESA (Ente di sviluppo Agricolo). I requisiti per partecipare al bando sono stati raggiunti grazie alle numerose aziende che ricadono nell’area interessata dal tratto viario. Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ringrazia chi si è occupato a vario titolo del progetto".