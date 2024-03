La provinciale Gangi-San Mauro e quei pericolosi avvallamenti, entro primavera l'intervento di ripristino

La Sp 52 e Sp 60 Gangi- San Mauro sono in questo momento oggetto di due appalti: il primo dell’importo di due milioni di euro che riguarda i lavori progettati e diretti dall'Ufficio speciale della Regione Siciliana ed appaltati dalla Città metropolitana di Palermo, mentre il secondo, dell’importo di 13,5 milioni di euro, fa riferimento a lavori progettati, diretti e appaltati dal Dipartimento tecnico della Regione Siciliana.

Così il direttore generale della Città metropolitana, Nicola Vernuccio: "Questa amministrazione, al verificarsi dei primi fenomeni di cedimento, lo scorso mese di gennaio, ha tempestivamente diffidato la ditta esecutrice dei lavori, la quale ha provveduto a ripristinare la sede stradale provvisoriamente, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo per consentire la corretta individuazione dell'intervento da realizzare".

"Recentemente - si legge in una nota - grazie alla tempestiva segnalazione del sindaco di Gangi, si è provveduto a mettere in sicurezza ulteriori avvallamenti che si sono creati negli ultimi giorni, sempre in attesa dell’intervento complessivo di ripristino che verrà realizzato entro la primavera, come assicurato dalla ditta esecutrice. La direzione viabilità continua a monitorare i tratti interessati dagli interventi, assicurandone la transitabilità in sicurezza".