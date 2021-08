VIDEO | Gangi non si ferma, uno spot per rilanciare il turismo

Uno spot di 74 secondi per raccontare che dopo la devastazione c'è sempre un modo per rinascere perché siamo gli eredi delle terra e per questo ne siamo custodi. Gangi si rialza dopo gli incendi che hanno distrutto ettari di vegetazione per non piegarsi alla mano criminale che ha appiccato gli incendi, per dire che la bellezza salverà il mondo e la cultura ha il compito di creare una nuova coscienza sociale. L'associazione Fuorilogos che insieme al comune di Gangi organizza Una Montagna di Luoghi donerà parte del ricavato della manifestazione "al futuro di questa comunità così gravemente colpita. Vicino agli allevatori e agli agricoltori colpiti dal gravissimo incendio". L'associazione ha già previsto una campagna informativa per la salvaguardia dei boschi in collaborazione con l'Università di Palermo e mette a disposizione architetti, ingegneri, e professionisti che la compongono per sostenere la sua comunità. Parte del ricavato della manifestazione sarà destinato ad un fondo per la Protezione civile di Gangi mirato alla custodia del territorio.