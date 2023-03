Gangi, inaugurato il parcheggio di via Porta di Malta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stato inaugurato, ieri pomeriggio, a Gangi il parcheggio di via Porta di Malta con terrazza panoramica, area verde e piccolo parco giochi.

I lavori per circa 230 mila euro sono stati realizzati dalla ditta Rizzo di Barcellona Pozzo di Gotto. Importante lavoro di riqualificazione del centro storico, inserito nel vecchio piano particolareggiato, dove una vecchia abitazione è stata trasformata in parcheggio per 5 auto, sono stati realizzati, anche, una villetta con giochi per bambini e un camminamento pedonale che collega la via Porta di Malta con via Losco.

"I lavori - ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello - erano in programma da anni per questo ringrazio le amministrazioni che si sono susseguite lavori previsti nel piano particolareggiato redatto dall’architetto Teresa Cannarozzo che ci hanno permesso di riqualificare un’area del centro abitato di non facile accesso alle auto". All'inaugurazione, con tanto di benedizione del parcheggio e dell'area verde, ha partecipato il parroco della chiesa di Santa Maria don Luigi Volante.