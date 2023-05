Gangi sempre più digitale: Tim porta la fibra ottica ultra veloce

Avviati nel comune di Gangi, borgo più bello d'Italia nel 2014, i lavori per la copertura del servizio di navigazione con la fibra ultraveloce. Tim attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, ha già iniziato i lavori per la posa e realizzazione di un innovativo piano di cablaggio, un investimento stimato di circa 850 mila euro e in sinergia con l’amministrazione comunale consentirà di portare la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti a internet fino a 10 gigabit/s.

Il Comune di Gangi è tra le città siciliane inserite nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha come obiettivo la digitalizzazione del Paese tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica fiber-to-the-home (Ftth). Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, che saranno coordinati da TIM, sono già iniziati in molti quartieri, con l'obiettivo di collegare circa 1.750 unità immobiliari alla conclusione del piano.

A Gangi si privilegerà la posa aerea in affiancamento alla linea preesistente, laddove disponibile, con la posa di nuovi armadi e contenitori. Previsti anche lavori di scavo, ove necessario per interrare i cavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con ripristino sia di asfalto o basolati in pietra fatti a regola d’arte.

Grazie a questo piano, Gangi avrà una rete in fibra ottica ancora più performante. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, consentendo la fruizione di servizi video ad alta definizione (eventi sportivi, film, serie TV), la didattica e il lavoro a distanza da parte di più persone, la condivisione di contenuti, la gestione di videocamere e sensori da remoto e i servizi di realtà virtuale di ultima generazione.

"L'ammodernamento della rete di trasmissione dati è un investimento per il futuro del nostro Borgo - ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello - la transizione digitale ed economica sostenibile non possono che passare da un collegamento internet veloce, i lavori sono iniziati e al completamento, previsto entro pochi mesi, le nostre attività imprenditoriali sicuramente potranno essere più competitive migliorando il loro business, grazie a una rete in fibra che supporterà volumi di traffico maggiori e una velocità elevata che favorirà di certo la didattica e il lavoro a distanza. Gangi avrà una rete in fibra ottica con collegamenti fino a 10 Gigabit/s e interesseranno 1750 unità immobiliari, pari a circa il 70% delle unità residenziali, si cercherà di limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete grazie a una sinergia con Tim".

“La nuova rete interamente in fibra ottica che Tim e FiberCop realizzeranno a Gangi consentirà di supportare volumi di traffico sempre maggiori e con una velocità elevata - dichiara Mariano Campo, Responsabile Field Operations Line Sicilia Ovest di Tim - Grazie a questo intervento, Gangi avrà una infrastruttura di Tlc moderna al pari di quella delle grandi città italiane. Si tratta di un progetto ambizioso che vuole portare l’innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali, con l’obiettivo di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita dell’economia locale. Un risultato possibile grazie agli ingenti investimenti fatti da Tim sulla città e alla proficua collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale”.