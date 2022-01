Gangi comune riciclone, la differenziata vola: raggiunta la soglia del 72% di raccolta

Gangi tra i comuni più virtuosi per la differenziata. Il borgo madonita nel 2021 ha raggiunto la soglia del 72% di raccolta. "Abbiamo superato il limite imposto per legge che è del 65% - afferma l'assessore all'ambiente Giandomenico Lo Pizzo -. e Gangi sarà così inserito tra i comuni ricicloni da parte della Regione. Siamo al lavoro come comune capofila - in collaborazione con Ama -, per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta e trasporto, premiando anche chi conferisce correttamente i rifiuti e permette alla società una gestione logistica più efficace per la raccolta".

Cinque anni fa, nel 2017, la raccolta differenziata era al 19,70%; nel 2018 al 30,72%; nel 2019 il dato ha registrato il 52,73%; nel 2020 il 59,45%. Nel 2021 l'ennesimo miglioramento. "Questo risultato - conclude l'assessore - ci rende particolarmente fieri del lavoro fin qui svolto". Il Comune ha il tasso più alto di riciclo nelle Madonie, in relazione anche il numero dei residenti, e punta a migliorare questo dato anche nel 2022.

Nel 2019 in Contrada Pascovaglio è stato realizzato il centro comunale di raccolta che oltre a Gangi serve anche le popolazioni di San Mauro Castelverde e Geraci Siculo. "Un ringraziamento particolare va ai nostri cittadini che - afferma il sindaco Francesco Migliazzo - hanno compreso l'importanza di una corretta raccolta differenziata che permette di avere una cittadina pulita e vivibile. Un plauso particolare va alla società Ama e all'amministratore Carmelo Nasello che si è impegnato in tutto il territorio per il servizio. Un ringraziamento va anche a tutti i dipendenti e ai cittadini che ci hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo. Preserviamo l'ambiente - conclude il primo cittadino - circostante e siamo orgogliosi che Gangi sia pulita".