Dal campo di concentramento alla torta dei 100 anni: Gangi celebra nonno Nino

"Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della vita, quelle sulle quali i bambini imparano a leggere i loro sogni". La frase di Marc Levy calza a pennello per nonno Antonino Scavuzzo che ieri, a Gangi, in un’atmosfera di festa e gioia, coccolato dall’affetto della moglie Rosaria (91 primavere alle spalle) dal genero Carmelo e dalle due nipoti, Stefania ed Alessandra, tra parenti ed amici, ha festeggiato i suoi 100 anni.

Ad augurargli buon compleanno, il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, il vice sindaco Nicola Blando e il capogruppo di maggioranza Carmelo Giunta che gli hanno consegnato una targa ricordo. Il sindaco Ferrarello ha detto: “Uno straordinario traguardo per la comunità gangitana, la sua giovinezza è motivo di orgoglio”.

Una vita non certo facile, quella di nonno Nino, per anni ha lavorato come operaio in una fabbrica in Svizzera e in gioventù è stato internato in un campo di concentramento in Algeria. Il nonnino di Gangi ama guardare le partite di calcio in tv, anche se non tifa per una squadra in particolare, e non si perde un match.

Nonno Nino, ha voluto ringraziare, per il gesto d’affetto, il sindaco e l’amministrazione comunale ma anche tutti i parenti presenti.