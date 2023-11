Gangi, l'iniziativa dell'Ordine Francescano secolare di Sicilia: piantati 30 alberi per i nuovi nati nel 2023

Un albero per ogni nato. A Gangi ieri nel giardino di San Francesco sono stati piantati 30 nuovi alberi per ogni bambino nato, adottato o affidato nel 2023. L’iniziativa è dell’Ordine Francescano secolare di Sicilia “Immacolata Concezione” in collaborazione con il Comune di Gangi.

Prima della piantumazione si è tenuta la celebrazione della Santa messa al Santuario dello Spirito Santo a cura di fra Salvatore Seminara. Assieme alle famiglie interessate, con i bambini nati nel 2023, per l’Ordine Francescano secolare di Sicilia "Immacolata Concezione" era presente Antonella Ferraro, hanno partecipato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, gli assessori Roberto Franco e Tiziana Ballistreri.

Genitori e bambini hanno ricevuto la benedizione e una pergamena per ricordare la giornata dedicata alle famiglie e all’eco sostenibilità ambientale. A fine celebrazione, nel giardino di san Francesco, i papà hanno piantato i 30 nuovi alberi.

“Dedicare un albero ad ogni nuovo nato ha un significato profondo - ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello - ogni nuova vita è una gioia per tutta la comunità e va celebrata, per questo ringrazio l’Ordine Francescano secolare di Sicilia. Solo attraverso gesti concreti, come la tutela dell’ambiente, lasceremo un futuro migliore alle nuove generazioni”.