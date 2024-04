La strada di Gibilrossa chiusa da 17 mesi, a piccoli passi verso i lavori: "Se tutto va bene riaprirà nel 2026"

Si va avanti a piccoli passi per la riapertura del tratto della Sp37, la provinciale che collega Ciaculli a Belmonte Mezzagno, chiusa dal novembre 2021 per una frana sulla galleria di Gibilrossa. L'iter che porterà ai lavori di recupero della strada, già tortuoso di suo, nei giorni scorsi sembrava avere subito un brusco stop con l'arresto di Maurizio Croce, ex commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione e, dunque, supervisore dell'intervento per la messa in sicurezza del costone roccioso. Ma Maurizio Milone, sindaco di Belmonte Mezzagno,tra i comuni più penalizzati dalla chiusura della Sp37, fa sapere che il percorso non si fermerà. "Se tutto procederà per il verso giusto potremo vedere la strada riaperta nel 2026", dice Milone, facendo un paio di calcoli basati sui progetti definitivi già approntati da tempo e, da qualche mese, finalmente coperti anche a livello finanziario.

Innanzitutto ci sono le opere per evitare che la montagna si sbricioli di nuovo, come già accaduto quasi due anni e mezzo fa. A questo proposito "il nuovo commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Salvatore Lizzio - si legge in una nota di Milone - ha trasmesso al Comune di Belmonte Mezzagno il decreto commissariale con il quale si è proceduto alla conferma dell'incarico relativo all'acquisizione della progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per gli interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di Sp37 (di Gibilrossa) che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi". Milone spiega che "l'immediata nomina di Lizzio, da parte del presidente della Regione ha messo al riparo dalla dilatazione dei tempi di attuazione dei lavori della messa in sicurezza della Sp37".

Così il nuovo commissario di governo "nel prendere atto del contratto, sottoscritto il 6 marzo 2024, da Maurizio Croce, ha confermato l’affidamento alla 'Pro-Geo Progettazione Geotecnica', nella persona del legale rappresentante Fabio Cafiso, la redazione esecutiva del progetto, finanziato con i fondi Poc 2014/2020, per l’importo complessivo di 6 milioni e 850 mila euro". La Pro-Geo, per la progettazione esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento, ha 30 giorni di tempo per l’espletamento dell’incarico. Successivamente la stazione appaltante procederà all’affidamento dei lavori che dovrebbero durare 12 mesi.

Quello per la messa in sicurezza del costone roccioso però è soltanto il primo dei due progetti necessari alla riapertura della strada provinciale. L'altro, dell'importo di quasi 3,6 milioni, già predisposto dalla Citta metropolitana servirà a ricostruire la galleria paramassi. Nell'autunno scorso, con una variazione di bilancio, la Città metropolitana, ha trovato le risorse anche per questo intervento. Prevede l'abbattimento di quattro campate e il rifacimento del tunnel e anche in questo caso è stato stimato un tempo di 12 mesi. "L'appalto - conclude Milone - sarà predisposto non appena saranno in fase avanzata i lavori del primo progetto. L'amministrazione comunale, comunque, continuerà a vigilare fino al completamento delle opere".