Brand "Madonie", il Gal pubblica un bando per migliorare l'offerta turistica nelle zone rurali

Puntare sul turismo rurale e sostenibile sfruttando il Brand “Madonie”. Questo l’obiettivo del Gal Madonie che ha pubblicato un nuovo bando finalizzato alla realizzazione di interventi di micro ricettività diffusa. Si tratta della nuova edizione dell’Operazione 6.4 c ambito 2 a sostegno e per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica.

L’obiettivo è quello di sfruttare la domanda, anche internazionale, di turismo rurale intercettando altresì un target sempre più esigente. Per fare ciò è necessario dotare il territorio di nuovi prodotti e servizi per il turismo, quali guide, servizi informativi, investimenti in strutture per attività di intrattenimento e divertimento e per attività di ristorazione anche in relazione all’affermarsi di una cultura salutistica con conseguenti opportunità lavorative ed imprenditoriali nei settori dell’eco-turismo, dei centri benessere, delle strutture ricreative e culturali, delle aree naturalistico protette, delle fattorie sociali e didattiche.

L'operazione andrà inoltre a colmare la carenza nei servizi di assistenza per i turisti affetti da disabilità, oltre a favorire anche il mantenimento della popolazione rurale attiva e l’inversione di tendenza allo spopolamento dei territori rurali che sta portando alla perdita del patrimonio culturale, delle arti, dei mestieri e alla scomparsa di alcune produzioni tipiche locali. In questo senso il bando pubblicato dal Gal Madonie si rivolge particolarmente a giovani e donne favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali.

La dotazione finanziaria del bando è di 500 mila euro atti a sostenere la realizzazione di 6 progetti di impresa finalizzati alla realizzazione di micro ricettività diffusa e di miglioramento dei servizi ad essa connessi, mediante un contributo in conto capitale pari al 75%. Ai finanziamenti potranno accedere gli agricoltori (imprenditori agricoli) che intendono diversificare le loro attività, i coadiuvanti familiari, le ditte individuali e le microimprese.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento esclusivo delle attività di B&B e delle altre attività previste per le imprese extra agricole; interventi nel campo dei servizi di guida ed informazione finalizzati alla fruibilità di musei e beni culturali, di guida ed accompagnamento nella visita turistica di beni paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali; interventi in strutture per attività di intrattenimento, divertimento e ristorazione e tante altre opportunità come elencate nel bando pubblicato sul sito del Gal Madonie.

"Oltre a questa azione - afferma il presidente Francesco Migliazzo - sono previsti altri cinque interventi che il Gal gestirà a regia diretta e che troveranno attuazione solo successivamente all’approvazione della variante da parte dell’Amministrazione regionale. Con le azioni a regia, il Gal si propone di valorizzare la biodiversità agricola presente sulle Madonie, che rappresenta un importantissimo Servizio Ecosistemico; Sostenere il sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura con una specifica azione rivolta ai giovani; valorizzare gli itinerari agroalimentari istituendo 'Le Vie del gusto'; promuovere il territorio presso le più importanti fiere di settore in Italia e all’estero e promuovere il turismo naturalistico, archeologico e religioso attraverso la messa a sistema degli itinerari denominati 'Slow Trop'".

La domanda di sostegno va presentata entro il 4 dicembre 2023. Il bando che può essere consultato su www.madoniegal.it Requisito imprescindibile per poter partecipare è quello di avere la sede operativa della propria ditta in uno dei comuni che fanno parte del Gal Isc Madonie.