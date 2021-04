Gaetano Rizzo eletto presidente dell'Ussi Sicilia

Gaetano Rizzo, giornalista professionista di Acireale, è il nuovo presidente regionale siciliano dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. L’assemblea elettiva dell’Ussi Sicilia ha eletto per acclamazione all’unanimità Rizzo, attuale capo ufficio stampa del Comune di Acireale e corrispondente del Corriere dello Sport, Sat 2000 e del quotidiano La Sicilia.

Rizzo, giornalista professionista, 55 anni, di Acireale, iscritto all’Ussi dal 1987, ha fatto parte dell’ufficio stampa delle Universiadi 1997, collabora con Corriere dello Sport, Tuttosport, Avvenire, La Sicilia, Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Il Mattino, Il Tempo, Rai – Gazzettino di Sicilia, TV2000, Radio Etna Espresso, Tuttocalcio e Italpress. Ha pubblicato articoli su Gazzetta dello Sport, Gazzetta del Mezzogiorno, Roma, Cronaca vera ed Espresso Sera. Già coordinatore della redazione sportiva di Telecolor Italia 7, direttore di Teleradio Acireale e caporedattore di Rei Tv, è stato redattore a tempo determinato de La Sicilia e corrispondente ex articolo 12 per il Giornale di Sicilia. Già addetto stampa della squadra di calcio dell’Acireale nel percorso sportivo fra Serie D e Serie B (1986/1995), della Pozzillo Pallanuoto e Acese Pallanuoto, in Serie B e Serie C, e del cantautore Fred Bongusto. Ad oggi è responsabile dell’ufficio stampa del Comune di Acireale.

Gaetano Rizzo guiderà il consiglio regionale siciliano dell’Ussi che sarà formato dai consiglieri professionali Sergio Magazzù, Antonio Foti, Francesco La Rosa, Valerio Tripi e Carmelo Imbesi (supplenti fra i professionali Antonio La Rosa, Antonino Sangiorgi e Ludovico Licciardello) e dai consiglieri collaboratori Lorenzo Gugliara, Franco Cammarasana, Alessia Anselmo e Angelo Gelo (supplenti fra i collaboratori Giovanni Mazzola, Salvo Sciuto e Antonio Perna). Anche i consiglieri sono stati eletti all’unanimità per acclamazione.

Gaetano Rizzo prende il posto del presidente uscente Filippo Mulè.