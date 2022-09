La polizia stradale della Sicilia occidentale ha un nuovo dirigente: è Gaetano Cravana

Gaetano Cravana è il nuovo dirigente del compartimento della polizia stradale della Sicilia Occidentale dopo l'esperienza all'ufficio centrale ispettivo del ministero dell'Interno.

Chi è Gaetano Cravana

Classe 1962, nato a Butera, in provincia di Caltanissetta, Cravana è laureato in Giurisprudenza, sposato e padre di due figli In passato ha ricoperto gli incarichi di vicario delle questure di Reggio Calabria e di Trapani. Precedentemente ha diretto la divisione anticrimine della questura di Ragusa, nonché i commissariati di pubblica sicurezza di Gela, Lentini e Vittoria, dopo aver prestato servizio presso le squadre mobili di Palermo e Catania dove ha diretto, rispettivamente, la sezione Antidroga e la sezione Antirapina.