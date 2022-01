Policlinico, Gaetano Cimò è il nuovo direttore sanitario

Gaetano Cimò è il nuovo direttore sanitario del Policlinico. È stato nominato ieri dal commissario straordinario Alessandro Caltagirone. Nato a Misilmeri, 63 anni, ha alle spalle una notevole esperienza come dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, competenze che l'hanno portato negli anni a dirigere diversi distretti dell’Asp di Palermo tra cui: Bagheria, il distretto sanitario 42 di Palermo, Misilmeri, Carini e Petralia Sottana.

Cimò (nella foto in basso), oltre alla specializzazione in igiene e medicina preventiva, è specialista in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso e in medicina del lavoro. Ha inoltre seguito il corso di formazione manageriale in sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per direttori generali di azienda sanitaria. In questi anni di pandemia è stato protagonista di più azioni organizzative volte a favorire l’assistenza sanitaria ai cittadini e incentivare le vaccinazioni.

“Rivolgo al dottor Cimò - sottolinea Alessandro Caltagirone - gli auguri di buon lavoro. Sono certo che nel corso del suo mandato, legato al mio di commissario, saprà mettere a frutto le sue competenze e la sua esperienza. Abbiamo in programma nuove e importanti azioni da mettere in campo in questo 2022 appena iniziato e sono sicuro che saranno ben governate dal nuovo direttore sanitario”.