Amato (Confintesa Sanità): "Soddisfazione della nuova dirigenza nazionale Aiop"

Al termine della 61ª Assemblea Generale, che si è svolta oggi a Roma, presso il Rome Cavalieri-A Waldorf Astoria Hotel, Gabriele Pelissero è stato eletto Presidente Nazionale di Aiop (Associazione Italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende sociosanitarie residenziali e territoriali di diritto privato) per il quadriennio 2024 – 2028. Succede a Barbara Cittadini, che ha guidato l’Associazione nell’ultimo sessennio. Vicepresidenti Nazionali saranno: Barbara Cittadini, Sergio Crispino, Francesco G. Galli, Federico Guidoni, Fabio Marchi, Luciano Natali, Michele Nicchio, Maurizio Pigozzi, Andrea Pirastu, Giuseppe Puntin, Ettore Sansavini. “Faccio i migliori auguri di buon lavoro al Dr. Gabriele Pelissero per il suo incarico di Presidente Nazionale AIOP, sono certo continuerà l’eccellente lavoro sinora svolto dal suo predecessore la Dr.ssa Barbara Cittadini a cui faccio i complimenti per quanto sinora fatto; Confintesa Sanità, come sempre rimarrà a disposizione per quanto le compete al fine di garantire il benessere dei lavoratori della sanità privata”, così dichiara Domenico Amato, segretario Nazionale Confintesa Sanità.