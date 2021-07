VIDEO | Il cancello chiuso e la porta capovolta: ecco il parco dove ha perso la vita Gabriele

In quel luogo in cui fino a ieri c'erano le voci gioiose dei bambini oggi c'è solo un silenzio rumoroso per la morte del dodicenne rimasto schiacciato da un pesante telaio in metallo nel campetto in terra battuta del parco Croce Sofia, a Carini. L'area è stata sequestrata mentre proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente