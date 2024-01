VIDEO | Il maestro influencer che usa frasi motivazionali al posto dei voti: "Ecco la potenza di un 'ti voglio bene'"

Gabriele Camelo, romano di nascita e palermitano per scelta, insegna all'istituto comprensivo Rita Borsellino, alla Kalsa. Ai giudizi numerici (che nelle primarie sono aboliti da alcuni anni) preferisce dei messaggi di incoraggiamento sui quaderni per aiutare i suoi piccoli alunni ad affrontare le sfide quotidiane e a credere in se stessi. Il suo profilo Instagram vanta oltre 120 mila follower. "Sono diventato inutilmente famoso per il mio metodo di insegnamento"