Il futuro del Parco Cassarà è un rebus, domenica un minuto di silenzio davanti ai cancelli

"Con grande stupore e disappunto continuiamo a registrare una disinvolta posizione di anonimato da parte dell'amministrazione comunale sul Parco Cassarà che, secondo quanto annunciato, sarebbe dovuto tornare ad essere fruibile al pubblico già la scorsa primavera". Lo dichiarano i componenti della III Commissione consiliare, Paolo Caracausi, Elio Ficarra, Concetta Amella, Katia Meli

"Questo stupore e questo disappunto - si legge in una nota - vengono amplificati oggi dall'assenza degli assessori di riferimento e dagli uffici, in una audizione convocata in terza commissione insieme ai rappresentanti di associazioni ambientalistiche, quali WWF, Legambiente, Compaaps e dei componenti del Consiglio della IV circoscrizione per fare il punto sulla situazione e per comprendere i motivi dello stallo dell'amministrazione su questa vicenda che priva i palermitani di uno spazio pubblico strategico ed attrattivo. Per questo, domenica mattina, davanti l'ingresso principale del Parco Cassarà, ci ritroveremo alle 8.30 con le associazioni ed i cittadini del quartiere e di quanti volessero, per un simbolico "minuto di silenzio" verso una nuova incompiuta frutto della fallimentare gestione di questa città".