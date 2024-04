Anche Zangaloro finisce nel mirino dei ladri. Un furto è stato messo a segno la scorsa notte nel punto vendita che si trova vicino al Bivio Foresta, a Carini, portando via un bottino che deve ancora essere quantificato. Sull'episodio indagano i carabinieri, contattati questa mattina dal titolare dell'attività. "Ci hanno chiamato alcuni commercianti vicini - spiega Angelo Zangaloro a PalermoToday - che hanno visto la vetrina in frantumi".

Cinque uomini, secondo quanto ricostruito grazie alle riprese dalle telecamere, sono arrivati a bordo di un'auto poco dopo l'una. "Uno si è occupato di sfondare la vetrina, entrare e prendere i soldi, mentre gli altri quattro - continua Zangaloro - sono rimasti fuori a fare da palo per vedere se ci fosse qualcuno in arrivo". Un furto durato una manciata di minuti, poi i ladri sono scappati con i contanti.

Quello di stanotte è il primo colpo subito dal locale di Carini dalla sua inaugurazione, risalente a ottobre 2021. "Per quanto ci riguarda è il primo furto con scasso. In passato abbiamo subito tre rapine a Palermo, due nel punto vendita di viale Venere e una in viale Strasburgo. Al di là del danno - conclude il titolare - è tanto il dispiacere per episodi del genere. Confido nel lavoro dei carabinieri e sono certo riusciranno a rintracciarli".

Nelle settimane scorse sono stati registrati numerosi episodi di furto con la tecnica della "spaccata". L'ultimo in corso Vittorio Emanuele, a Palermo, dove i ladri hanno svaligiato un negozio di bigiotteria portando via merce per migliaia di euro. Prima ancora era toccata al ristorante Santoro, di via Alcide de Gasperi, e un'altra attività di ristorazione cinese che si trova all'angolo tra via Principe di Belmonte e piazza Ignazio Florio.