Esercitazione del Soccorso alpino a Monte Pellegrino, ladri rubano attrezzature e vestiti

I malviventi hanno messo a segno il furto mentre i volontari erano impegnati. Scassinato un fuoristrada di servizio e le auto di due tecnici. Svaligiati quattro zaini. Oltre mille euro il valore del materiale portato via

Mentre i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano, della stazione Palermo-Madonie, erano impegnati nelle falesie di Monte Pellegrino in una complessa esercitazione i ladri hanno svaligiato tre mezzi utilizzati dai volontari portando via quattro zaini pieni di materiale tecnico e vestiti, per un valore di oltre mille euro. Nel dettaglio i malviventi hanno scassinato un fuoristrada di servizio della stazione di Mondello-Valdesi e le auto di due volontari.

I furti sono stati scoperti nella tarda mattinata di oggi, durante la pausa pranzo e, immediatamente dopo, è stata presentata una denuncia al commissariato di polizia di Mondello. “Un gesto inqualificabile – commentano i dirigenti del Soccorso alpino - che colpisce volontari impegnati a esercitarsi per essere sempre pronti a salvare vite umane, oltre che un danno economico non indifferente ai danni di chi acquista le attrezzature di tasca propria con sacrificio”.



