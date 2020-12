Furto in un appartamento a Sferracavallo, rubati contanti e gioielli per 20 mila euro

Furto in un appartamento a Sferracavallo. I ladri sono entrati nel weekend in casa di un professionista che abita in via Schillaci riuscendo a portare via contanti e gioielli per un totale di circa 20 mila euro. Ad accorgersene sarebbe stato lo stesso proprietario rientrando a casa diverse ore dopo la "visita" non desiderata e trovandola in disordine.

I ladri avrebbero agito indisturbati, muovendosi fra una stanza e l’altra mettendo tutto a soqquadro alla ricerca di soldi e oggetti preziosi. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia e il personale della Scientifica per effettuare i rilievi. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato qualche elemento utile per le indagini.