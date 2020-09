Via Notarbartolo, ladro irrompe in un bar nella notte e scappa con la cassa

Furto in via Notarbartolo. Magro bottino per il ladro che questa notte si è intrufolato nel bar La storia siamo noi, entrato dopo aver forzato la porta d’ingresso che si trova su via Petrarca e fuggito con il cassetto del registratore di cassa dentro cui c’erano pochi spiccioli.

A svegliare il titolare dell’attività è stata la guardia giurata dell’istituto privato di vigilanza, intervenuta dopo l’allarme scattato nella notte. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini, grazie all’intervento di un tecnico, saranno estrapolate e affidate agli investigatori del commissariato Libertá della polizia per le indagini.

“Parlando col portiere di un condominio vicino - spiega a PalermoToday il titolare - mi ha detto che da qualche settimana c’è un giovane che gira nel quartiere rubando un po’ di tutto, anche le biciclette parcheggiate negli androni o legate con una catena per strada”.