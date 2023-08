Finisce nuovamente nel mirino dei ladri bar-tabacchi interno al distributore Q8. Un furto è stato messo a segno due notti fa in via Galletti, non lontano da via Messina Marine. Secondo una prima ricostruzione due uomini incappucciati sono arrivati a bordo di una Fiat Punto di colore bianco che poi sarebbe stata utilizzata come ariete per mandare in frantumi la porta a vetri dell’attività e aprirsi un varco.

In pochi minuti i ladri, approfittando del buio, sono entrati nel bar-tabacchi e hanno rubato la cassa dentro cui erano custoditi circa 500 euro e portato via stecche di sigarette del valore commerciale di 2.500 euro. Una volta presa la refurtiva sono tornati nuovamente a bordo dell’auto, si sono allontanati e l’hanno abbandonata in un punto in cui avevano lasciato un mezzo "pulito" su cui caricare la merce e scappare.

A constatare il furto sono stati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale che hanno sequestrato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero fornire qualche spunto utile per le indagini. Pochi mesi fa la stessa attività era stata colpita dai ladri due volte in venti giorni. Se il primo furto aveva fruttato un bottino più magro, di poche centinaia di euro, lo stesso non si può dire del secondo che ha portato nelle casse di una banda circa 10 mila euro.

Un altro furto è stato registrato due notti fa in via Enrico Mattei, a Brancaccio. I ladri hanno forzato l'ingresso del supermercato Md, si sono intrufolati nel punto vendita e hanno rubato sette forni a microonde del valore complessivo di diverse centinaia di euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere che potrebbero aver inquadrato qualche dettaglio utile per le indagini.