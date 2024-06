Via Principe di Belmonte, prende a mazzate la porta del ristorante Tritalo e ruba la cassa

Ha usato una mazza accanendosi contro uno degli ingressi posteriori per entrare nell'attività e rubare. I carabinieri indagano sul furto subito la scorsa notte da Tritalo, ristorante che si trova in via Principe di Belmonte. Un uomo, come ripreso dalle telecamere dell'attività, ha mandato in frantumi la vetrina e ha rubato il registratore di cassa dentro cui c'erano circa 70-80 euro.

"Sono stato svegliato alle 5 per via del furto. E' stata una nottataccia", racconta uno dei titolari a PalermoToday. "Abbiamo visto le telecamere - prosegue Angelo Petrotto - che hanno ripreso questo tizio mentre prendeva a mazzate la porta. Poi è entrato, ha puntato dritto verso la cassa e l'ha portata via". Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia e acquisito le immagini. Il furto e il danno risultano coperti dalla polizza assicurativa.

La stessa notte una banda ha colpito nella zona di via Libertà: nel mirino il negozio di abbigliamento Giglio Piccolo. I ladri, secondo quanto ricostruito, hanno utilizzato due macchine rubate - una Fiat 500 e una Alfa Romeo Giulietta - per sfondare le vetrine, entrare e rubare vestiti e accessori per un valore di migliaia di euro. Le macchine sono state poi trovate carbonizzate dalla polizia lungo le strade del quartiere Zen.