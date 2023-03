Banda della "spaccata"

/ Via Ernesto Tricomi

Furto davanti al Civico: vetrina rotta al Wisser cafè, rubati contanti e tabacchi

I ladri hanno colpito ancora una volta con il metodo della "spaccata" mandando in frantumi l'ingresso principale dell'attività che si trova in via Tricomi. Da quantificare con precisione l'ammontare del bottino. Indaga la polizia