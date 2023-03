Via Galletti, dopo 20 giorni un altro furto al bar tabacchi della Q8: colpo da 10 mila euro

Furto da 10 mila euro in un bar-tabaccheria di via Galletti. I ladri sono entrati nella notte nella rivendita che si trova in un'area di servizio della Q8, al civico 247. Dopo aver mandato in frantumi la vetrina dell’attività, avrebbero portato via pochi contanti, stecche di sigarette e numerosi Gratta e vinci prima di scappare e allontanarsi a bordo di un'auto.

Ad accorgersene è stato il titolare che, dopo aver constatato il danno, ha presentato denuncia ai carabinieri facendo un elenco dettagliato di quanto rubato. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza che potrebbe aver inquadro qualche dettaglio utile per risalire all’identità dei responsabili.

La stessa rivendita era finita nel mirino appena 20 giorni fa. Secondo quanto ricostruito anche quella notte i ladri avrebbero spaccato la vetrina della rivendita utilizzando qualche grosso masso per poi entrare e rubare tabacchi e contanti. I video ripresi quella notte dall’impianto di sicurezza sono stati confrontati con quelli dell'ultimo furto per verificare eventuali collegamenti tra i due episodi.