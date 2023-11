Furto con spaccata al bar La Cubana di via Libertà: portati via soldi e bottiglie di vino

Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Qualcuno è entrato nella notte nel bar La Cubana, in via Libertà. Sono stati portati via soldi e bottiglie di vino. Il bottino è da quantificare.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo che in questi ultimi mesi hanno messo a segno diversi furti con la stessa tecnica in diverse zone in centro del capoluogo. Ad accorgersi del furto i titolari, che hanno chiamato i militari.