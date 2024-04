Furto in un negozio di via Cavour, polizia arresta un uomo e una donna: avevano pure dosi di crack e un coltello

La polizia ha arrestato una coppia, A.S. di 35 anni e K.S. di 26 anni, accusati di furto aggravato in concorso e ricettazione. I due sono entrati in un negozio di abbigliamento in via Cavour hanno preso cinque vestiti (un jeans e quattro giubbotti), e sono fuggiti via a bordo di uno scooter in direzione via Roma.

Dopo un inseguimento i due sono stati bloccati in piazza Ballarò. Nello zaino della donna sono state trovate 24 dosi di crack. In tasca dell’uomo invece c'era un coltello. Gli agenti hanno accertato che lo scooter su cui viaggiavano i due era rubato. L’uomo aveva un provvedimento di rintraccio per una misura di sicurezza, mentre la donna è risultata essere sottoposta alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale emesso dal questore.

A.S. e K.S. sono stati pertanto arrestati nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione, essendo risultato rubato lo scooter (poi riconsegnato al legittimo proprietario). K.S. dovrà, inoltre, rispondere del reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.