Incursione dei vandali al Pio La Torre, rubati un pc e una telecamera

Alla fine la "tregua" non è durata molto, tanto che dalle ultime incursioni sono passate meno di due settimane. I vandali sono tornati a colpire all'istituto Pio La Torre di via Nina Siciliana, dove in due notti sono spariti un computer e una telecamera. "Ancora una volta - dice a PalermoToday la dirigente scolastica, Nicoletta Lipani - hanno danneggiato le vetrate. Da oggi abbiamo però l'impianto d'allarme collegato ai cellulari e quanto prima avremo un filo diretto con la polizia".

Nelle scorse settimane i vandali erano già entrati per tre notti di fila, facendo danni per migliaia di euro e portando via ciò che potevano. Dopo i furti erano intervenuti gli investigatori della polizia, insieme al personale delle Scientifica, per eseguire i rilievi e cercare di mettersi sulle tracce dei responsabili. Nel recente passato l'istituto aveva un custode che restava lì anche la notte. "E' andato in pensione - aveva spiegato la preside - e non è stato rimpiazzato dalla Provincia".

Il prossimo passo, come anticipato dalla dirigente scolastica, sarà quello di installare un sistema di videosorveglianza che possa funzionare da detererrente e che possa fornire delle immagini utili per le indagini. Un’altra scuola presa d’assalto nelle ultime settimane è la Leonardo da Vinci di via Serradifalco. Sei i rai registrati da inizio luglio ad oggi. "Si deve sapere - ha detto la preside, Giovanna Genco - che in questo mese di agosto le nostre scuole sono sotto attacco. Abbiamo paura di poter essere presi di mira ancora".