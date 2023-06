Furto negli uffici regionali del Dasoe, i ladri forzano l'ingresso e mettono tutto a soqquadro

Furto al Dasoe, Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, della Regione. I carabinieri indagano sull'intrusione notturna avvenuta negli uffici regionali di via Mario Vaccaro, traversa di via Galileo Galilei. Ad accorgersene sono stati gli stessi dipendenti che, aprendo questa mattina, si sono accorti che qualcuno aveva forzato la porta d'ingresso e messo tutto a soqquadro.

In attesa di fare un inventario completo per verificare cosa sia stato portato via, sono stati informati il dirigente generale Salvatore Requirez e l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo. I militari dell'Arma hanno eseguito un accurato sopralluogo alla ricerca di indizi e hanno acquisito i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver inquadrato gli autori del furto o altri elementi utili per le indagini.