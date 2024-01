Tenta furto negli uffici del Comune, ma i carabinieri lo beccano sotto la scrivania: arrestato

Si è intrufolato negli uffici del Comune di piazza Giulio Cesare e ha iniziato a rovistare sulle scrivanie degli impiegati portando via tutto ciò che ha trovato. Ma il colpo non è andato a segno perché i carabinieri lo hanno pizzicato in flagrante mentre provava a nascondersi sotto una scrivania: è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato un 37enne palermitano già noto alle forze dell'ordine.

I militari del Nucleo radiomobile, durante un servizio di controllo, sono stati contattati dalla centrale operativa allertata da un cittadino che ha chiamato immediatamente il 112 dopo aver visto l'uomo entrare di sera all'interno degli uffici comunali. Dopo aver danneggiato una serranda e infranto il vetro di una finestra al piano terra, il 37enne ha iniziato a rovistare e a saccheggiare oggetti di varia natura.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno bloccato il ladro che nel frattempo avrebbe tentato invano di nascondersi sotto un tavolo. Quella stessa mattina aveva provato già un altro colpo, per cui è stato denunciato, anche questo però andato male: rotto il vetro di un suv, ha rubato diversi pacchi di sigari. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, adesso, ha convalidato l’arresto.